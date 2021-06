Calcio

Calciomercato: Rafa Silva, l'esterno che ha ispirato CR7 e potrebbe far comodo alla Roma di Mourinho

CALCIOMERCATO - Due assist e un rigore procurato in 20 minuti di utilizzo, Rafa Silva è l'esterno d'attacco che ha spaccato in due Ungheria-Portogallo salvando ilusitani. 28enne esterno offensivo piace a diverse squadre di Premier League ma farebbe comodo anche ad alcune squadre italiane a cominciare dalla Roma. Da 0 a 5 stelle: l'indice di Calciomercato Advisor è pronto a entrare in azione.

