Mino Raiola parla della situazione di Paul Pogba e anche del momento di Gigio Donnarumma a Parigi, a seguito della sua uscita sulla dicotomia con Navas per un posto da titolare, a margine dell'Assemblea I.A.F.A (Italian Association Football Agent) di Roma.

Pogba? Sognare è gratis

"Sognare è gratis, chi non sogna è morto. Fa bene sognare poi vediamo se i sogni diventano realtà… E’ ancora troppo presto comunque per parlarne. Dicembre è il mese per sognare, ci sono le feste di Natale con i regali. Però meglio non dire nulla perché quando parlo di Paul in Inghilterra si svegliano pure i morti".

Per Donnarumma finirà bene

"Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano…".

Agenti? Serve un sistema nuovo

"Infantino? Dice che bisogna regolamentare il rapporto con gli agenti ma non sta facendo niente. Le regole della FIFA sono vergognose, con loro non c'è alcun dialogo. Vogliamo un sistema nuovo, siamo l'unico Paese insieme alla Francia che ha regolato la professione tramite una legge dello Stato. La Fifa dice solo str…… su di noi, non gli ho mai sentito dire qualcosa di intelligente. Per farne parte devi essere ignorante di natura. Voglio lasciare al calcio un modello nuovo dove partecipiamo noi per crearlo".

