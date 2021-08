66.789 giocatori spostati, 8.264 club analizzati, 200 federazioni affiliate alla FIFA coinvolte: i numeri raccolti nel rapporto decennale elaborato dalla FIFA in relazione alle spese relative al calciomercato lasciano decisamente a bocca aperta. Nell'ultimo decennio, infatti, sarebbero stati spesi 41 miliardi di euro (l'equivalente di 48,5 miliardi di dollari) per quanto riguarda i trasferimenti dei calciatori di tutto il mondo. Cinque i club italiani - Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli - nella top 30 delle squadre più spendaccione, al pari della Spagna e dietro la sola Inghilterra, che in questa speciale classifica piazza addirittura 12 società. Per avere maggiormente chiara la potenza di queste trenta club, basta pensare che solo queste hanno contribuito per il 47% al totale delle spese decennali registrate (si tratta di 22,8 miliardi di dollari).

Neymar il trasferimento più caro

Non che sia una novità, ma il report FIFA ha confermato anche come quello di Neymar sia stato il trasferimento più costoso degli ultimi dieci anni - l'unico superiore ai 200 milioni di euro. Sono 13 - invece - i trasferimenti effettuati per cifre che oscillano tra i 100 e i 200 milioni di euro: tra questi quello di Ronaldo alla Juventus, di Pogba al Manchester United e di Hazard al Real Madrid, solo per citarne alcuni.

Neymar in azione con il PSG Credit Foto Getty Images

Commissioni agli agenti, il boom dal 2011 al 2020

Nel report FIFA si sottolinea inoltre che negli ultimi dieci anni, ovvero dal 2011 al 2020, le commissioni pagate agli agenti dei calciatori sono salite in maniera vrtiginosa, da 131 milioni a 640 per un totale di 3,5 miliardi di dollari nel periodo di tempo considerato. Le indennità di preparazione per i club che hanno fatto crescere i giovani sono invece rimaste invariate: 38 milioni nel 2011, 38,5 nel 2020. L'Italia ha speso in commissioni ben 762 milioni di euro, solo l'Inghilterra (900) ha fatto peggio.

