Dopo la rocambolesca eliminazione ad Euro 2020, le testate sportive internazionali tornano a parlare di due dei pilastri della selezione transalpina e del loro possibile futuro. Raphael Varane e Paul Pogba, entrambi in scadenza di contratto nel 2022, potrebbero infatti diventare i protagonisti di uno scambio che avrebbe del clamoroso e che porterebbe il centrale in quel di Old Trafford ed il centrocampista al Bernabeu di Madrid.

che Florentino Perez si è spazientito davanti ai continui rifiuti di rinnovare del francese e sarebbe pronto a farlo partire. Lo United, da sempre, A sganciare la bomba DonBalon.com, che assicurae sarebbe pronto a farlo partire. Lo United, da sempre, ha Varane in cima alla lista dei preferiti per la propria difesa e proprio l'inserimento del cartellino dello scontento Paul Pogba potrebbe far definitivamente decollare una trattativa di per sè clamorosa.

In tutto questo, piange la Juventus di Massimiliano Allegri che non ha mai celato gli apprezzamenti per la qualità di Varane e, soprattutto, ha in Pogba il principale obiettivo di questa sessione di mercato. Per i bianconeri, tornano dunque di moda le piste Locatelli, per il quale il Sassuolo chiede almeno 40 milioni di euro, e Milenkovic, che si potrebbe strappare dalla corte di Italiano per 15/20 milioni più l'inserimento di una contropartita tecnica adeguata.

