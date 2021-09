Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ribéry-Salernitana: è fatta

Tutto fatto tra Franck Ribéry - svincolato dalla Fiorentina - e Salernitana. Accordo trovato sulla base del contratto annuale da 1,5 milioni più bonus dipendenti da salvezza, gol e rendimento di 500mila euro. Non solo: c'è anche l'opzione di rinnovo per la stagione successiva. L'ex viola e Bayern Monaco avrebbe già prenotato la sua nuova casa in Costiera Amalfitana: la firma, allo stato dell'arte, appare solamente una formalità.

La nostra opinione: non si tratta dell'anagrafe che dice "38 anni" e nemmeno di una forma fisica tutto sommato discreta. Bensì dalla concezione calcistica del pur bravo Fabrizio Castori. Il quale non ha mai cambiato il proprio credo tattico passando - al massimo - dal 3-5-2 al 3-5-1-1. Certo, Ribéry sarebbe stato decisamente più "collocabile" in un modulo più arioso e coi tre trequartisti come quelli di Eusebio Di FRancesco al Verona, che però non si è fidata ad andare fino in fondo per il francese. Certo, in sé, Franck Ribéry è un nome che fa impazzire tutta Salerno: imperativo, ora, utilizzarlo al meglio e non creare pasticci di sorta.

Milan: c'è ottimismo per Castillejo al CSKA Mosca

In Russia il mercato chiude il 7 settembre e il Milan ha dunque ancora un paio di giorni di tempo per piazzare Samu Castillejo all'ombra del Cremlino, dopo le trattative saltate con Getafe e Sampdoria. A volere il trequartista ex Villarreal, il CSKA Mosca del giovane tecnico Aleksey Berezutski. Secondo Tuttosport, la trattativa sarebbe ormai in dirittura di arrivo.

La nostra opinione: l'arrivo di Castillejo potrebbe dare una spinta in più al CSKA, che non ha certo iniziato il campionato nel migliore dei modi: nelle prime sei giornate disputate, 3 vittorie e altrettante sconfitte, l'ultima per 1-0 contro lo Zenit San Pietroburgo con gol del solito bomber Sardar Azmoun, tanto (vanamente) inseguito dalla Roma questa estate. Il Milan punta alla cessione definitiva, quantomeno al prestito con obbligo di riscatto, considerando Castillejo puramente un esubero.

Pastore ufficiale all'Elche

Alla fine Javier Pastore si accasa all'Elche, formazione di medio-bassa Liga spagnola. Il 32enne si accorda con i Franjiverdes per una stagione.

La nostra opinione: una stagione e non di più, dopo la risoluzione contrattuale "sanguinosa" (dal punto di vista economica) con la Roma, che nell'estate 2018 lo portò all'Olimpico ricoprendolo di soldi con un contratto pluriennale. Mossa più che mai azzardata, visti i continui stop per infortunio del Flaco.

