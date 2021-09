Fumata bianca per Franck Ribery alla Salernitana: secondo quanto riportato da Sky Sport il centravanti francese ha dato il suo ok di massima al club granata e dopo essere stato a Monaco per l'ultimo punto con la sua famiglia, prenderà la decisione definitiva.

Se tutto andrà come deve, il giocatore sarà atteso in Italia lunedì per le visite mediche, con la società già in azione per preparargli la presentazione allo stadio Arechi.

Ancora ignoti i termini del contratto: si parla di un accordo annuale con opzione per il secondo, per una cifra superiore al milione e mezzo di euro, bonus inclusi.

