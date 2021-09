Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Rinnovo Dybala, che tormentone! Il nodo bonus

Secondo la Gazzetta dello Sport procede la trattativa tra la Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto dell'argentino, il cui accordo attuale scade nel 2022. Il club bianconero avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 8 milioni a stagione per la parte fissa (aumentando di un milione l'offerta precedente) per convincere il giocatore a firmare fino al 2025. Manca ancora l'intesa sui premi, al punto che Tuttosport ipotizza il ricorso al cosiddetto modello Bayern: trasformare i bonus in parte fissa una volta raggiunti per due anni di fila gli obiettivi (in termini di risultati sportivi e prestazioni personali) indicati nel nuovo accordo.

La nostra opinione. Telenovela infinita che in un modo o nell'altro dovrà risolversi a breve, considerato che dall'1 gennaio Dybala potrà liberarsi a zero. Considerato il rendimento della Joya nelle ultime stagioni, lo sforzo economico della Juventus appare congruo. Il rischio di perdere a zero il giocatore esiste, ma oltre un certo limite (vedi anche il Milan con Donnarumma) è difficile andare soprattutto in tempi come questi.

Roma: Nzonzi verso il Qatar

Steven Nzonzi è a un passo dall'Al Rayyan, club qatariota che di recente si è assicurato James Rodriguez. Il 32enne centrocampista francese, che ha un contratto con la Roma fino a giugno 2022 e che ormai è considerato un esubero dai giallorossi, potrebbe firmare nelle prossime ore un contratto di tre anni.

La nostra opinione. Giocatore da tempo fuori dal progetto tecnico della Roma, Nzonzi avrebbe finalmente accettato una destinazione sgravando il club da un ingaggio piuttosto oneroso: la sua partenza anticipata, infatti, consentirebbe di risparmiare 6,5 milioni di euro lordi.

Steven Nzonzi con la maglia della Roma - Stagione 2018-19 Credit Foto Getty Images

Inter, Onana rinnova con l'Ajax?

Tra i possibili eredi di Samir Handanovic a difendere la porta dell'Inter, André Onana è uno dei nomi più gettonati negli ultimi mesi. Il portiere camerunese dell'Ajax classe 1996, tuttavia, non esclude di rinnovare il contratto con i Lancieri in scadenza a giugno: "Tutto è negoziabile - le sue parole al quotidiano olandese De Telegraaf -. In estate c'è stata la possibilità di andare a giocare in Francia. Ho parlato con Lione e Nizza, ma non abbiamo trovato un accordo".

La nostra opinione. Portiere fermo da mesi a causa di una squalifica per doping, Onana presenta chiaramente mille incognite. A prescindere dalle sue mosse a breve termine, la sensazione è che l'Inter si prenderà tutto il tempo necessario per trovare un sostituto di Handanovic che sia all'altezza, senza farsi mettere pressione.

