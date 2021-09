Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Serie A Un positivo nello staff dell'Argentina: ansia per Dybala 19 ORE FA

Dybala, tutto ancora fermo per il rinnovo

Per Tuttosport c’è qualche segnale positivo a proposito del rinnovo di Paulo Dybala. Le trattative tra club e agente erano state interrotte per via del caso Ronaldo, ma Jorge antun non avrebbe mai lasciato Torino, con l’intenzione di riprendere il discorso e provare a limare il distacco tra domanda e offerta insieme ad Arrivabene e Cherubini. Sembra che il clima sia comunque disteso.

La nostra opinione: se Dybala viene osannato come giocatore al centro del progetto (e ora che non c’è più CR7) ha dato una poderosa scalata alle gerarchie, probabilmente è legittimo che si aspetti un adeguamento in tal senso. Al popolo bianconero la Joya piace, quindi per evitare che se ne vada a gennaio sarebbe un bene per tutti, in primis per la serenità dell’attaccante che ha sempre manifestato di voler restare, riuscire a trovare un accordo soddisfacente per tutti.

Per Pellegrini invece è quasi fatta

Alla Roma, invece, si vola verso il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il Corriere dello Sport racconta che ogni giorno è buono per la firma, visto che il giocatore è rientrato prima dall’impegno con la Nazionale.Sembra già tutto deciso, col ritocco al rialzo dell’ingaggio per il capitano giallorosso.

La nostra opinione: lui vuole la Roma, la Roma lo vuole. Il sodalizio non sembra quindi essere in discussione, anche se le richieste del giocatore sono quelle di un adeguamento di contratto che lo possa portare a livello di un top player come Abraham, per esempio, che attualmente è il gioatore in rosa con l’ingaggio più alto. Ma a quanto pare il club non ha intenzione di mettersi di traverso e tutto sembra ben avviato.

L’Inter torna su Raspadori dopo l’exploit in azzurro

Per calciomercato.com la prova di Raspadori nell’ultima partita della Nazionale avrebbe convinto l’Inter a non mollare il colpo dopo il rifiuto incassato nella sessione di mercato estivo. Il giocatore del Sassuolo continua a piacere a Marotta, che sarebbe pronto a un nuovo assalto a gennaio, anche se si parte da una base di 25 milioni di euro.

La nostra opinione: una tattica per abbassare un po’ il costo del cartellino, visto che il club milanese sta attraversando un periodo di rigido contenimento delle spese, potrebbe essere l’offerta di una contropartita tecnica. Di certo il prezzo del cartellino può oscillare da qui a gennaio, anche se la sensazione è che, continuando con prestazioni come quella in azzurro, il prezzo sia destinato a salire.

Calciomercato 2020-2021 Dybala-Juve: il rinnovo è ancora in stallo 06/09/2021 A 12:01