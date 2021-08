Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

I giochi di parole si sprecano nel day after dell’affare del secolo, paragonabile unicamente all’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. La stampa internazionale ovviamente sottolinea la portata dell’evento con prime dedicate. Cominciamo da quelle nostrane.

Parigi val bene un Messi

Gazzetta dello Sport e Tuttosport ci danno dentro con giochi di parole e citazioni cinefile: per la prima è “Parigi val bene un Messi”, per il secondo “Chiedimi se sono felice” con tanto di eloquente foto di un Messi raggiante. Il matrimonio s’aveva da fare e per la Pulce dopo le lacrime sono arrivati i sorrisoni a trentadue denti. Sì, Leo è finalmente felice.

Ici c'Est Messi

La stampa internazionale dedica ancora più spazio con prime interamente dedicate. L’Equipe estrae il coniglio dal cilindro con l’espressione “Ici c’est Messi” (Ecco Messi) in omaggio al motto del club parigino “Ici c’est Paris”.

"Come fa male!"

Se la stampa catalana piange (dal “come fa male!” di Sport al “Tutto finito” di Mundo Deportivo) quella madrilena gongola con “Rivoluzione francese” di Marca e “Parigi è una festa” di AS.

