Il Manchester United ha contattato anche Roberto Mancini per sostituire Ole-Gunnar Solskjaer sulla panchina dei Red Devils. Lo rivela il giornalista della Bild Christian Falk in uno dei suoi consueti tweet dedicati alle indiscrezioni di mercato. Il commissario tecnico della Nazionale azzurra - precisa Falk - avrebbe detto no alla proposta dello United sottolineando la propria volontà di restare concentrato al 100% in vista dei delicati playoff per i Mondiali 2022 che l'Italia dovrà affrontare a marzo. Oltre a Mancini, aggiunge Falk, il Manchester United ha contattato altri allenatori dal nome altisonante come Pochettino, Zidane, Lopetegui, Rodgers ed Emery.