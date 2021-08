Eldor Shomurodov, arrivato dal Genoa. Altrettanto certamente, la nuova punta salterà fuori dai seguenti nomi: Tammy Abraham, Sardar Azmoun, Mauro Icardi, Alexander Isak, Andrea Belotti e Luka Jovic. Andiamo a scoprire i pro e i contro di ogni profilo citato. Con Edin Dzeko ormai all'Inter - trattativa ormai risolta dopo i numerosi tentativi delle precedenti sessioni di calciomercato -, la Roma sta cercando di sostituire a dovere l'attaccante bosniaco . I nomi sono tanti, così come le idee. Sicuramente, il nuovo centravanti si troverà a duettare o alternare in campo con un altro volto nuovo, da poco ufficializzato:, arrivato dal Genoa. Altrettanto certamente, la nuova punta salterà fuori dai seguenti nomi:. Andiamo a scoprire i pro e i contro di ogni profilo citato.

Tammy Abraham

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Età : 23 anni

: 23 anni Squadra d'appartenenza : Chelsea

: Chelsea Scadenza contratto : 30/6/2023

: 30/6/2023 Valutazione mercato: 38 mln € (fonte Transfermarkt)

Uscito dai radar di Tomas Tuchel, il centravanti inglese classe 1997 sembrava a un passo dall'Atalanta. Proprio in queste ultime ore, invece, il responsabile dell'area sportiva della Roma Tiago Pinto è a Londra per trattare col Chelsea. Lungagnone abilissimo a difendere palla, i questi ultimi tempi è maturato molto, diventando più concreto davanti allo specchio. Trenta gol su 82 presenze con la maglia di Blues dal 2019 a oggi. Pupillo di Frank Lampard, ha fatto gavetta tra Championship e Premier con le maglie di Bristol City, Swansea e Aston Villa. L'unico "contro" possibile è che il suo profilo internazionale non è esattamente accostabile a quello di Edin Dzeko . Ad ogni buon conto, accordo vicinissimo col club londinese sulla base dei 34 milioni di sterline, pari a circa 40 milioni di euro.

Sardar Azmoun

Età 26 anni

26 anni Squadra d'appartenenza : Zenit San Pietroburgo

: Zenit San Pietroburgo Scadenza contratto : 30/6/2022

: 30/6/2022 Valutazione mercato: 25 mln € (fonte Transfermarkt)

Sembra sul piede di partenza con lo Zenit San Pietroburgo. L'iraniano di discendenze turcomanne è il pupillo di Mourinho, che poi si è "accontentato" del suo alter ego Shomurodov. Ma il punto è proprio questo: se lo Special One facesse centro aggiudicandosi "l'intero jackpot"? Azmoun è bomber vero, di quelli che segnano in ogni modo e che in Serie A potrebbe risultare un autentico crack. D'altra parte, il suo biglietto da visita è straordinario e parla di 57 reti su 86 presenze coi russi. Insomma, Mou resta sempre con l'"occhio clinico". Individuare "contro" a questa operazione è davvero complicato. Potrebbero esistere solo in termini economici, perché certamente lo Zenit non è un club che svende i propri gioielli, nonostante il contratto del nazionale iraniano sia in scadenza al 30 giugno 2022: la sua valutazione, infatti, non scende sotto i 25 milioni.

Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo Credit Foto Getty Images

Mauro Icardi

Età : 28

: 28 Squadra d'appartenenza :PSG

:PSG Scadenza contratto : 30/6/2024

: 30/6/2024 Valutazione mercato: 40 mln € (fonte transfermarkt)

Difficile immaginarselo tutto l'anno in panchina al PSG, all'ombra dei vari Messi, Mbappé, Neymar e chi più ne ha più ne metta. L'ex Inter è ancora in orbita giallorossa, nonostante la trattativa sembrerebbe arenatasi nelle ultime ore. Profilo da top player che non ha certo bisogno di presentazioni e che, certamente, sostituirebbe alla perfezione quello di Dzeko. Il problema vera è il contratto, proibitivo per qualunque club di Serie A (a prescindere dall'eventuale 'escamotage' decreto Crescita): 10 milioni di euro all'anno. Troppi per le casse romane, per quello l'argentino è destinato a restare un sogno di mezzo estate più che una candidatura reale.

Mauro Icardi (Troyes-PSG) Credit Foto Getty Images

Alexander Isak

Età 21

21 Squadra d'appartenenza : Real Sociedad

: Real Sociedad Scadenza contratto : 30/6/2026

: 30/6/2026 Valutazione mercato: 40 mln € (fonte transfermarkt)

Punta che tanto bene ha fatto negli ultimi Europei itineranti. Giocatore giovane, classe 1999, sarebbe più che mai adatto a un "nuovo corso" come quello appena cominciato con José Mourinho. Il nazionale svedese ha però da poco rinnovato fino al 2026 con la Real Sociedad, che lo valuta ben 40 milioni di euro.

Isak, la torre che ha spaventato la Spagna e piace a Mou

Andrea Belotti

Età 27

27 Squadra d'appartenenza : Torino

: Torino Scadenza contratto : 30/6/2022

: 30/6/2022 Valutazione mercato: 35 milioni € (fonte transfermarkt)

Il centravanti del Torino non viene certo da una stagione brillante coi granata. Gli serve un rilancio. Che, però, a nostro avviso, difficilmente passerà per la Capitale. Nelle ultime ore, inoltre, si sta facendo sempre più netta l'ipotesi di rinnovo col Toro approntata da patron Urbano Cairo.

Andrea Belotti, Torino 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Luka Jovic

Età: 23 anni

23 anni Squadra d'appartenenza : Real Madrid

: Real Madrid Scadenza contratto : 30/6/2025

: 30/6/2025 Valutazione mercato: 20 milioni € (fonte transfermarkt)

Rientrato al Real Madrid dopo il prestito all'Eintracht Francoforte, società che l'ha lanciato, l'attaccante della nazionale serba è stato proposto ai giallorossi proprio dai Blancos, che lo ritengono una "zavorra". D'altra parte, appena due gol in un anno e mezzo di Liga, appaiono davvero una miseria. Con gli sproni di Mourinho potrebbe anche "funzionare" alla Roma, ma il rischio è troppo grosso: attaccante da "comfort zone".

Luka Jovic Credit Foto Getty Images

Inter, Dzeko-day: le visite mediche per il nuovo centravanti

Serie A Serie A 2021-22: tutti gli allenatori, tornano Allegri, Mourinho e Sarri 24/05/2021 A 17:07