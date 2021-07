La Roma di Josè Mourinho inizia la stagione con grandi speranze, date in primis dall'arrivo del tecnico portoghese. A Tiago Pinto il compito di allestire una rosa all'altezza delle aspettative anche se il mercato giallorosso dovrà per forza passare da una prima fase di operazioni in uscita.

Pedro out

La società capitolina ha diramato l'elenco dei convocati per il ritiro estivo e tra questi ci sono diversi esclusi eccellenti. Pedro è uno di questi, con l'ex Barcellona che non è stato inserito nel progetto da mister Mourinho per scelta tecnica. Fuori anche Kluivert che interessa al Nizza, destinazione non accettata dal giocatore.

Ci sono, poi, i rientranti dai prestiti come Olsen, Nzonzi, Santon, Coric, Pastore e Fazio. Rientri che pesano sulle casse del club, che ora deve cercare velocemente una destinazione in prestito o a titolo definitivo per liberarsi degli ingaggi. Roma che si ritroverà a Trigoria senza un portiere titolare, essendo Fuzato l'unico della prima squadra tra i convocati. Rui Patricio è il nome più caldo, ma non si chiuderà nell'immediato.

