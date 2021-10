Adesso è ufficiale: Lorenzo Pellegrini ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club giallorosso con una nota apparsa sul proprio sito e sui propri profili social. Il centrocampista e capitano guadagnerà 4 milioni più bonus a stagione: nel nuovo contratto (quello precedente era in scadenza a giugno 2022) non conterrà una clausola rescissoria.

Le prime parole di Lorenzo Pellegrini

"È impossibile spiegare questa emozione, è quello che ho sempre voluto: era arrivato il momento di legarmi alla squadra della mia città. Non potrei provare un'emozione più grande di questa. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbiano sempre fatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l'obiettivo di continuare a migliorare sempre per vincere".

Le parole di Tiago Pinto

"Dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare qui avevo l'obiettivo di arrivare al rinnovo di contratto di Lorenzo: per questo motivo ritengo la giornata di oggi davvero molto significativa. Lorenzo incarna alla perfezione le caratteristiche principali del progetto sportivo della società: non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche ma anche perché, da romano e romanista, cresciuto nel nostro settore giovanile, ha un legame identitario con il Club che lo rende un pilastro della Roma. Non può esistere un progetto sportivo senza una forte identità".

