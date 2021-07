Ho problemi con i giocatori egocentrici, quelli che antepongono gli interessi personali a quelli della squadra. Per me è più difficile comunicare con loro". Così, il neoallenatore della Roma Record. ". Così, il neoallenatore della Roma José Mourinho si espresso in una recente intervista rilasciata all'amico scrittore João Gabriel per il suo libro "Mantenersi pazzi e affamati" e rilanciata dal quotidiano lusitano

"Quella volta che CR7..."

Eravamo all'ultimo minuto di una partita con il Valencia. Venivamo da due pareggi consecutivi, ma stavamo vincendo 2-0 quella gara. Ronaldo perse palla dopo aver provato un dribbling su João Pereira e stava quasi per regalare un gol al Valencia. Gli dissi che dopo due pareggi era diverso vincere 2-0 o 2-1. Non gli piacque quello che gli dissi, ma non fu niente di speciale". Una «confessione», quella dello Special One , che ha aperto altresì la strada al ricordo di un episodio con Cristiano Ronaldo, risalente al 2013, quando entrambi erano al Real Madrid: "".

José Mourinho e Cristiano Ronaldo, Real Madrid Credit Foto Getty Images

"Le mie non sono critiche, bensì 'coaching'"

Quindi, la spiegazione della differenza che passa, per lui, tra critica e incitamento ai giocatori, durante la partita: "Non mi piace la parola 'criticare', preferisco la parola 'coaching': io guido, correggo, non critico. Ma so che per i calciatori sarà sempre una critica. Se non fai il tuo lavoro al massimo, però, credo che sia meglio fare le valigie e lasciare la tua posizione. L'ho sempre vista così".

