Nonostante il preferito resti Sardar Azmoun, nelle ultime ore ha preso sempre più piede l'ipotesi Eldor Shomurodov. Percorso netto fin qui nelle amichevoli estive per la Roma . Nella prossima sfida la truppa di José Mourinho affronterà il Porto, la squadra che lo Special One condusse alla vittoria della Champions League nel 2004. I Dragões sono gli avversari certamente più probanti dell'estate dei giallorossi, che tengono un occhio fisso rivolto al mercato: in particolare quello degli attaccanti, dove la ricerca di un nuovo profilo si sta intensificando.

L'uzbeko del Genoa è stato una delle sorprese del torneo: partito con i gradi di riserva, ha pian piano conquistato la fiducia di Ballardini e ha finito per mettere a referto otto reti in campionato, cinque delle quali nell'ultimo mese. I contatti sono continui: dopo una prima offerta di 15 milioni non accettata, l'operazione si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze, per un costo totale di 16 milioni di euro, anche se, come riporta 'Calciomercato.com', nell'affare potrebbe entrare uno tra Carles Perez e Amadou Diawara.

L'accelerata delle ultime ore potrebbe insomma portare a Mourinho un nuovo attaccante. In corsa anche il già citato Azmoun e Alexander Sorloth (Lipsia). Un valzer che potrebbe portare alla partenza di Edin Dzeko, nome chiacchieratissimo a ogni finestra di mercato. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

