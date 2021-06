Morata: "Grazie ai tifosi della Juve, non vedo l'ora di abbracciarvi"

La Roma vorrebbe chiudere quanto prima la trattativa con il suo capitano. Pellegrini ha infatti una clausola rescissoria di 30 milioni di euro inserita nel propro contratto, con moltissimi club che si sono mossi negli ultimi giorni per assicurarsi le prestazioni di un centrocampista da 11 gol totali (3 in Europa League) nella stagione appena conclusa.

Al trequartista italiano , oltre che il Barcellona Attenzione dunque perchè, per quanto legato indissolubilmente alla città di Roma, Lorenzo Pellegrini potrebbe anche valutare la possibilità di fare un'esperienza all'estero in unOcchio in particolare agli Spurs, con Fonseca che sarebbe molto lieto di ritrovare il suo pupillo a White Hart Lane.