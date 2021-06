Romelu Lukaku è uno dei giocatori più attivi sui social. Anche nel rispondere ai vari fan che gli fanno qualche domanda su twitter. Nel pomeriggio, infatti, l'attaccante dell'Inter si è dedicato ai propri tifosi, con tante domande sugli altri sport, sulle preferenze di cibi o mete per andare in vacanza. Tra le tante domande, è spuntata anche quella dell'ex giocatore Trevor Sinclair, ex della Nazionale inglese, che ha chiesto a Lukaku se lo vedremo nella metà 'blu' di Manchester, al City (e i citizens hanno più volte Inter. è uno dei giocatori più attivi sui social. Anche nel rispondere ai vari fan che gli fanno qualche domanda su twitter. Nel pomeriggio, infatti, l'attaccante dell'si è dedicato ai propri tifosi, con tante domande sugli altri sport, sulle preferenze di cibi o mete per andare in vacanza. Tra le tante domande, è spuntata anche quella dell'ex giocatore, ex della Nazionale inglese, che ha chiesto a Lukaku se lo vedremo nella metà 'blu' di Manchester, al City (e i citizens hanno più volte mostrato interesse per lui ). Lukaku ha ribadito ancora una volta la sua volontà: quella di restare all'

Hakimi. Anche Lautaro Martinez potrebbe partire e, ricordando l'addio di Antonio Conte, si sente aria di ridimensionamento, ma Lukaku resta un soldato fedele. Non una cosa così scontata, considerando che l'Inter - proprio oggi - ha trovato un primo accordo col PSG per la cessione diAnchepotrebbe partire e, ricordando l'addio di Antonio Conte, si sente aria di ridimensionamento, ma Lukaku resta un soldato fedele.

Romelu Lukaku esultanza Inter-Sassuolo, Getty Images Credit Foto Getty Images

L'attaccante della Nazionale belga, infatti, proprio grazie all'Inter è tornato ad essere un giocatore apprezzato in ambito internazionale, dopo che era finito in panchina nell'ultimo periodo al Manchester United. Finora ha collezionato 64 gol in 95 presenze con la maglia dei nerazzurri, oltre alla vittoria di uno Scudetto. Numeri che vorrà rimpolpare, a Milano, nelle prossime stagioni.

