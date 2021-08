"Il problema più grande è il suo stipendio. Ronaldo guadagna 35 milioni netti, che sono 70 lordi. Forse il PSG potrebbe provarci, ma a mio parere l’Uefa è chiamata a fare qualcosa in questi casi. Al momento i costi dei giocatori sono gonfiati, e se non si trova una soluzione il calcio dovrà affrontare un momento molto complicato", ha commentato il Kaiser in un'intervista per la BILD. CR7 continua a vestire i panni dell'oggetto misterioso alla Continassa: vorrebbe fuggire da Torino, ma il problema principale è che nessun club può permetterselo . Lo ha rimarcato anche Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco fino a due mesi fa:ha commentato il Kaiser in un'intervista per la BILD.

Eppure ieri, al 94esimo minuto di Udinese-Juventus , tutto sembrava essersi rimesso in ordine. Cristiano Ronaldo aveva appena appoggiato di testa il gol del 3-2, era corso a bordo campo a esultare sfilandosi la maglia. Tutto questo dopo un'estate inedita per la stella di Funchal: dalla delusione di Euro 2020, ai presunti screzi con Allegri, passando per le assenze dall'11 titolare in amichevole e addirittura all'esordio stagionale.

Allegri: "Ronaldo mi ha detto che resta, così la chiariamo"

Quel gol aveva, anzi avrebbe incastrato tutto secondo i desideri del portoghese. Eppure di punto in bianco il VAR riavvolge il nastro, e con esso anche l'estate tormentata di CR7: gol annullato, la Juve pareggia e viene subissata dai fischi e dalle critiche. Ronaldo ritorna al centro delle speculazioni, anche se le parole della leggenda bavarese sembrano più un appello critico allo stato economico odierno del nostro calcio piuttosto che una chiusura rivolta ad un campione come CR7.

Queste dichiarazioni, d'altro canto, non possono che alimentare la tesi secondo la quale l'attuale costo di Ronaldo è insostenibile per qualsiasi top club europeo, e di conseguenza il portoghese dovrà attendere la scadenza del suo contratto in bianconero prima di accasarsi ad un'altra squadra.

