Che colpo per il Bayern Monaco che ha ingaggiato, dal Lipsia, l'austriaco Marcel Sabitzer. Dopo l'Europeo era stato anche accostato anche al Milan ma, tra stipendio e cartellino, i rossoneri hanno deciso a puntare su un altro profilo. Tutto sommato, però, non è stata una grande spesa per il Bayern Monaco che si è assicurata il classe '94 con una spesa di 15 milioni per averlo a titolo definitivo.

Sabitzer lascia il Lipsia dopo aver collezionato 52 reti e 42 assist in 229 partite ufficiali, dal 2015 ad oggi. Aveva cominciato addirittura nella seconda divisione tedesca, prelevato dal Salisburgo, essendo subito protagonista nell'annata che vide il club sassone salire per la prima volta in Bundesliga grazie al sapiente lavoro di Ralf Rangnick. L'austriaco ha firmato col Bayern un contratto fino al 2025.

