aaaOre decisive per definire il futuro di Franck Ribery, rimasto svincolato dopo l'esperienza di due anni con la maglia della Fiorentina. Il club in pole position per il 38enne attaccante francese è la Salernitana, che sogna il grande nome per dare ancora più entusiasmo a una piazza che ha ritrovato la Serie A dopo oltre 20 anni. Quella del club granata, secondo quanto riportato da Sky, è un'offerta che sta facendo vacillare Ribery, tentato da una nuova esperienza nel nostro campionato.

Il ds Fabiani: "Per fare i matrimoni bisogna essere in due"

Dell'interesse per Ribey ha parlato Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana: "Per fare i matrimoni bisogna essere in due. Noi l'idea ce l'abbiamo. Per trovare un accordo ci vogliono giorni, contatti continui. Non è neanche un problema economico, è un problema di fattibilità. La Salernitana può essere interessata, ma deve arrivare anche l'ok del calciatore".

Franck Ribery con la maglia della Fiorentina - Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Su Ribery c'è anche il Verona

Più tiepido l'interesse del Verona, che in queste ore - sempre secondo Sky - non sta spingendo molto per portare a termine l'operazione. In giornata sono previsti nuovi contatti tra la Salernitana e Ribery: venerdì potrebbe arrivare l'agognata fumata bianca.

