Nel pomeriggio c'è stato un summit in casaper decidere il da farsi per. Ha partecipato alla riunione anche l'agente del giocatore, che ha confermato la disponibilità dela pagare metà dell'ingaggio per la prima stagione . Invece che versare gli 8,5 milioni previsti dal contratto, la Juventus pagherebbe “solo”per il bosniaco, ma resta un'operazione "troppo costosa" per il club bianconero.