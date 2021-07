è il nuovo portiere del Genoa. Il 34enne portiere sardo, vice di Donnarumma all’Europeo vinto a Wembley dalla Nazionale Italiana di Roberto Mancini, non rientrava più nei piani del Torino di Urbano Cairo e proprio in queste ore ha siglato un contratto annuale (con opzione di rinnovo per un’altra stagione) con il club rossoblù.