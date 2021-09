Santi Munoz al Newcastle! No, non è uno scherzo, ma la pura realtà che per una volta prende spunto dalla fantasia. Per i meno attenti di voi ecco la spiegazione di questa notizia, che a molti sarà sembrata strana, lo ammettiamo...

Santiago Munoz Credit Foto Getty Images

Goal! è un film uscito nel 2005 diretto da Danny Cannon: forse non sarà stato campione di incassi, ma certamente avrà ispirato tanti giovani calciatori. Nel film si parla dell'avventura di Santiago Muñez, ragazzo messicano di famiglia umile, ma molto dotato calcisticamente: grazie al supporto di un talent scout, eccolo quindi sbarcare al Newcastle United, squadra che lo accoglie con qualche perplessità e poi lo lancia nel calcio che conta (con tutto ciò che ne consegue in termini di popolarità, soldi e conoscenze femminili).

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Ebbene, la fantasia si tramuta in realtà: proprio nell'ultimo giorno di calciomercato infatti, il Newcastle ha ingaggiato Santiago Munoz, giocatore proveniente dal Santos Laguna, con un prestito da 18 mesi con diritto di riscatto.

"The Dream Begins…" è stato l'annuncio social del club inglese, che prende liberamente spunto dal titolo del film - "Goal! The Dream Begins". Chissà se il 19enne Munoz (quello vero) saprà imporsi davvero nel calcio che conta. In bocca al lupo...

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55