Alfredo Pedullà per Sportitalia, Il mio Scudetto in bianconero? Certamente è dato per scontato. Dopo 8 anni di vittorie del titolo nazionale, si dà tutto per certo, già fatto prima di giocare. E, come dimostrato dall'ultima stagione, non è affatto così. Mi è parso di veder festeggiare per un quarto posto...". In una intervista rilasciata all'esperto di mercatoper il neoallenatore della Lazio Maurizio Sarri ha toccato diverse tematiche in modo schietto, secondo il suo stile. Il primo argomento "bollente", ovviamente, riguardava la Juventus : "".

"Con Nedved nessuna lite feroce, solo discussioni"

E ancora: "Con Nedved? Normali discussioni, nessuna lite feroce. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, io credo di essere bravo a fare l'allenatore. Fare il gestore non mi piace e non mi interessa Dybala? Un fuoriclasse, la Juve dovrebbe far chiarezza sul suo ruolo".

"Jorginho merita il Pallone d'Oro"

Quindi, argomenti vari: "Cos'ho fatto in quest'anno di pausa? Ho guardato tante partite di calcio e corse ciclistiche, oltre ad aver approfittato per stare con la mia famiglia. Napoli? Non c'erano i presupposti per tornare, anche se avevo dato la mia disponibilità per una nuova stagione. Jorginho? A mio avviso, merita il Pallone d'Oro".

