Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve su Icardi

Secondo Tuttosport la Juventus starebbe pensando all’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi per puntellare il reparto offensivo: si punta a prestito con diritto di riscatto per i prossimi 6 mesi. Potrebbe essere calata la carta Arthur come contropartita tecnica, buona per stuzzicare il palato di Leonardo. Icardi ha un contratto fino a giugno 2024 col club parigino e guadagna dieci milioni di euro a stagione bonus compresi, ma a Parigi non trova molto spazio.

La nostra opinione: Stante l’impossibilità di arrivare subito a Vlahovic da un punto di vista tecnico sei mesi di Mauro Icardi farebbero eccome al caso della Vecchia Signora. Dal punto di vista economico/contrattuale, però, Cherubini e task force di mercato bianconera dovrebbero compiere un capolavoro per perfezionare questo tipo di operazione. Il PSG – giustamente, diremmo noi – chiede l’obbligo e non il diritto di riscatto. Il giocatore, dal canto suo, non sarebbe inclini a particolari sconto in merito al suo stipendio mensile.

Dybala ricomprato

Secondo il Corriere dello Sport la stessa Juventus sarebbe ormai a un passo dall’annunciare il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Il quale verrebbe praticamente “ricomprato”: già, pare che Andrea Agnelli sia pronto a mettere sul piatto 90 milioni di euro per portare a termine l’operazione. Dybala-2026, la fumata bianca è vicina.

La nostra opinione: Ci rimangono un paio di dubbi su questo tipo di operazione: il primo è legato all’integrità fisica di un giocatore troppo spesso martoriato dagli infortuni, il secondo sull’effettiva leadership, sull’impatto emotivo oltreché tecnico. Sulla capacità di trascinare la squadra nei momenti bui. Su questo versante la sensazione è la “Joya” fluttui in una sorta di terra di mezzo.

Allegri: "Dybala ha lo spirito giusto, può ancora migliorare"

