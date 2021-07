Sergio Ramos è un giocatore del PSG. L'ex Real Madrid, dopo i rumours dei giorni scorsi, arriva a Parigi e posa con la maglia del club. Sul suo account intagram compare un post trilingue (spagnolo, francese e inglese), in cui il difensore scrive:

Il miglior posto per continuare a sognare, il miglior club per contnuare a vincere. Lotteremo con tutte le forze che abbiamo per vincere tutto.

Calciomercato 2020-2021 Balotelli in Turchia, è ufficiale; Milan, idea Sabitzer 15 ORE FA

Anche l'account del PSG comunica la notizia, pubblkicando video e foto di Ramos con la sua nuova maglia, che non sarà quella definitiva. Il numero infatti è 2023, che ovviamente non sarà quello con cui andrà in campo, ma l'anno in cui terminerà il suo contratto col club: ha firmato quindi per due anni.

Balotelli in Turchia, è ufficiale; Milan, idea Sabitzer

Calciomercato 2020-2021 PSG, Hakimi a Parigi per le visite mediche; poi firmerà anche Ramos 05/07/2021 A 13:06