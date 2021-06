Calcio

Calciomercato - Sergio Ramos: il Milan ci prova. Gattuso, niente Tottenham

CALCIOMERCATO - Il Milan ci prova per Sergio Ramos a parametro zero: l'ormai ex Real Madrid, però, chiede 15 milioni all'anno per due stagioni. Gattuso: niente Tottenham dopo la protesta social dei tifosi degli Spurs, per via di vecchi screzi e quell'episodio con Joe Jordan. Demba Ba ufficiale al Lugano.

00:00:57, un' ora fa