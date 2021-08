Calcio

Calciomercato, Serie A, Alessandro Florenzi-Milan: visite mediche e poi la firma sul contratto

CALCIOMERCATO - Alessandro Florenzi sta per sostenere le visite mediche a Milano. Dopo la chiusura della trattativa tra Roma e Milan, l'ex difensore del PSG ha lasciato la Capitale per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. L'operazione è stata definita nelle scorse ore sulla base di un prestito oneroso ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni.

00:00:46, 38 minuti fa