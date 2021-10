Nuova avventura per Antonio Mirante, che è vicino a diventare un nuovo giocatore dello Spezia. Secondo quello che riporta Sky Sport, il portiere classe 1983 sembra a un passo dal raggiungere un accordo con il club bianconero e andrà a rinforzare il reparto che al momento è composto da Zoet, Provedel e dal giovane Zovko. Il trasferimento, ovviamente, sarebbe a titolo definitivo, con Mirante che è libero di trasferirsi in Liguria in quanto svincolato. Si lavora sulla base di un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo.

Calciomercato 2020-2021 Juve, casting secondo portiere: per il dopo Buffon c'è Mirante 09/06/2021 A 14:30

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

Serie A Gasperini: "Gomez? Basta, sistemerà la società" 20/12/2020 A 20:59