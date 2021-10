"Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina", così gli agenti di Dusan Vlahovic ai microfoni di FirenzeViola.it: niente di nuovo ormai, con possibili passi indietro che - a questo punto - sembrano davvero difficili da ipotizzare: "Quest'estate avevamo portato alla Fiorentina un'offerta da 60 milioni più bonus, tra noi e il club acquirente c'era già l'accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni. Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto. Non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con voi giornalisti né con la società".

Il futuro di Vlahovic

A questo punto rimane solamente da capire quale sarà la prossima squadra dell'attaccante serbo classe 2000, già a quota 4 gol nelle prime 7 giornate di campionato. In Italia, la Juventus osserva la situazione con attenzione, dalla Premier League Tottenham e Liverpool sembrano pronte a farsi avanti e chissà che anche l'Atletico Madrid, che già in estate si era mosso per portare Vlahovic nella capitale spagnola, possa tentare un nuovo assalto.

Vendita, Cairo, giornalisti: il meglio di Commisso in 6 minuti

