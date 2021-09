chi sale e chi scende dopo la deadline? Come cambiano le gerarchie della Serie A dopo gli ultimi fuochi della sessione di mercato da pochissimo passata agli archivi? Calato il sipario sulla fibrillante sessione di calciomercato estiva 2021, facciamo le carte alle squadre del massimo campionato, fascia per fascia:ne? Come cambiano le gerarchie della Serie A dopo gli ultimi fuochi della sessione di mercato da pochissimo passata agli archivi?

Borsino Big

Il passo lo fa senza dubbio la Lazio con il colpo last minute Mattia Zaccagni: un Nazionale perfetto per esaltarsi a “Sarrilandia”. Sale dunque il club biancoceleste nel borsino Champions League; se Milan e Napoli aggiungono i tasselli funzionali Junior Messias e Zambo Anguissa (l’Atalanta il 30 agosto aveva accolto a Bergamo l’interessante Koopmeiners), pesa l’immobilismo della Juventus che giocoforza perde quota nei piani alti. Roma e Inter si erano già mosse in largo anticipo e dunque restano a guardare a ragion veduta.

Borsino classe media

Samp e Toro regine dell’ultima giornata di mercato. Il Torino di Juric si rifà il look con gli innesti di Zima, Brekalo e Praet in un 31 agosto più infuocato che mai, mentre la Samp piazza il “colpaccio” Ciccio Caputo sul gong (Ihattaren e Dragusin sono gran bei prospetti, in aggiunta). Perde colpi inevitabilmente il Sassuolo che accompagna alla porta bomber Caputo senza piazzare colpi in entrata; scendendo ulteriormente in griglia, anche l’Udinese di Gotti risulta attendista nel finale: entra – in extremis – solo la scommessa Beto per l’attacco bianconero.

Borsino salvezza

La voce grossa nella zona pericolante (almeno sulla carta) della Serie A la fa il Genoa di mister Ballardini assicurandosi sul filo di lana il trio Maksimovic, Caicedo e Fares. Organico alla mano, il Grifone dovrebbe raggiungere la permanenza nella massima serie con discreto margine. Se Venezia e Salernitana non riescono a spostare gli equilibri con colpi degni di nota, il Cagliari volta la pagina Cholito Simeone con il talentuoso ma incostante Keita. Scendono il Verona - il cambio Zaccagni-Caprari non è confortante per la ambizioni del club scaligero - e il Bologna costretto a salutare un pilastro come Tomiyasu senza accogliere alcun difensore sotto le Torri degli Asinelli.

