PSG è arrivato il momento di svendere: la società parigina, dopo la scorsa sessione di mercato che ha portato all'ombra della Tour Eiffel giocatori del calibro di Messi, Donnarumma e Hakimi - solo per citarne alcuni, ha ora necessità di sfoltire la rosa e fare cassa in vista delle prossime stagioni. Come riportato da L'Equipe, infatti, Pochettino avrebbe presentato alla società una lista di giocatori ai margini della società, pronti ad essere trattati e ceduti già dal prossimo gennaio. Rafinha, Sergio Rico, Dagba ma soprattutto Mauro Icardi, vecchio pallino della Juventus e ora quinta scelta nelle gerarchie dell'attacco parigino. Il 50 milioni spesi per il suo cartellino. In casaè arrivato il momento di svendere: la società parigina, dopo la scorsa sessione di mercato che ha portato all'ombra della Tour Eiffel giocatori del calibro di- solo per citarne alcuni, ha ora necessità di sfoltire la rosa e fare cassa in vista delle prossime stagioni. Come riportato da L'Equipe, infatti,avrebbe presentato alla società una lista di giocatori ai margini della società, pronti ad essere trattati e ceduti già dal prossimo gennaio. Rafinha, Sergio Rico, Dagba ma soprattutto, vecchio pallino dellae ora quinta scelta nelle gerarchie dell'attacco parigino. Il caso Wanda Nara e la conseguente scarsa concentrazione degli ultimi mesi avrebbero portato il tencico argentino a relegare l'ex capitano dell'Inter in fondo alla lista dei propri attaccanti, con il PSG che - comunque - non vorrebbe incassare meno deispesi per il suo cartellino.

Ad

Chi può permetterselo?

Calciomercato 2020-2021 Raiola: "De Ligt era vicino al Bayern. Pogba? C'è solo un club" 42 MINUTI FA

Che nella sessione invernale di trasferimenti possa arrivare un'offferta così importante per Mauro Icardi appare davvero difficile, con il giocatore che con tutta probabilità sarà "costretto" a concludere l'anno in terra parigina. Certo, questo influirebbe in maniera importante anche sul suo prezzo di mercato, qualcosa che potrebbe riaprire la strada a delle possibili piste italiane: Juventus e Milan su tutte, che 50 milioni in questo momento proprio non possono permetterseli, rimangono dunque in attesa. L'unica ipotesi concreta, al momento, rimane quella del prestito di 6 mesi, qualcosa su cui le due società italiane - insieme anche a Chelsea e Arsenal - sono pronte a prendere le giuste informazioni. Quel che è certo, è che l'avventura di Icardi all'ombra della Tour Eiffel sembra avere ormai i mesi contanti.

Pochettino: "Squadra di grandi talenti, la sfida è farli lavorare insieme"

Calciomercato 2020-2021 L'Inter accelera per Scamacca e Frattesi: contatti col Sassuolo 7 ORE FA