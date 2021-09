Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala-Juve verso il rinnovo

Paulo Dybala è in scadenza nel 2022 e la Juventus sta lavorando già da tempo per rinnovare il contratto con il suo numero 10. Da quel che si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, club bianconero ha offerto 8 milioni, avvicinandosi alla richiesta del giocatore.

La nostra opinione: La storia tra la Juventus e Paulo Dybala sembra destinata a continuare. La forbice tra la proposta del club e la richiesta formulata da Antun, agente dell'argentino, si chiude sempre più. I bianconeri erano partiti mettendo sul piatto 7 milioni più 2 di bonus, contro i 10 voluti dal giocatore. Ora il club rilancia con 8 milioni e la possibilità di lavorare sui bonus, avvicinandosi a quei 10 per cui l'affare andrebbe in porto. La sensazione è che si tratti di una questione di giorni: Dybala, ora in scadenza nel 2022, si legherà alla Juventus fino al 2025 per diventarne a tutti gli effetti una bandiera.

Kessie via? Ecco le soluzioni del Milan

Da punto fermo imprescindibile a possibile partente: Franck Kessie rischia di uscire dall'ombelico del mondo Milan e i rossoneri non possono stare a guardare. Yacine Adli e Romain Faivre sono i due nomi più gettonati per rinforzare il centrocampo in caso di partenza dell'ivoriano.

La nostra opinione: Nel 2020/21 Franck Kessie aveva fatto il definitivo salto di qualità: 50 presenze, 14 gol e assist tra tutte le competizioni, il vero uomo in più del Milan per trascinare i rossoneri al grande ritorno in Champions League. Pochi mesi dopo, quel giocatore è avvolto in una nebbia sinistra. L'infortunio muscolare prima e una condizione non eccellente ora hanno ridimensionato la sua importanza nell'11 di Pioli e sulla questione rinnovo sembra esserci notte fonda. Il contratto scade nel 2022 e il Milan potrebbe cedere alle lusinghe del PSG, soprattutto con un'offerta importante. Anche in virtù della Coppa d'Africa di gennaio, il Milan si sta muovendo per sostituirlo e guarda con interesse in Francia. Yacine Adli è stato già acquistato e lasciato in prestito al Bordeaux, ma potrebbe arrivare già a gennaio. Romain Faivre (Brest) è l'altra idea. Non è escluso che arrivino entrambi.

Anguissa super, il Napoli vuole tenerselo

Zambo Anguissa ha già conquistato il Napoli e la società punta a riscattarlo dal Fulham. Cifra pattuita: 15 milioni di euro.

La nostra opinione: La partenza è stata super, come quella del suo Napoli. La partenza è stata super, come quella del suo Napoli. Zambo Anguissa si è già preso il centrocampo di Luciano Spalletti e in cinque partite è diventato un titolare inamovibile. Naturale pensare di tenerselo stretto. Il giocatore è arrivato in prestito dal Fulham per appena 400mila euro e il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni di euro. Il Napoli ha la prelazione per acquistarlo a titolo definitivo per una cifra quasi "normale" visto i numeri che si vedono di solito in giro. A giugno manca tanto, ma per quanto visto finora si tratterebbe di un grande affare.

