Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Tutti pazzi per Locatelli

Secondo la stampa italiana – Gazzetta dello Sport in primis ma anche Tuttosport – la Juventus sarebbe sempre in pole position per rilevare il cartellino del gioiello di Sassuolo e Nazionale Manuel Locatelli. Bianconeri pronti ad alzare l’offerta a 30 milioni, ma occhio alla concorrenza internazionale, specialmente lato Premier League: piace a Chelsea, Man United e soprattutto all’Arsenal. Secondo la Gazzetta dello Sport ora il Sassuolo attende offerte da 60 milioni per il 23enne...

La nostra opinione: Quotazione ormai schizzata in orbita quella di Manuel Locatelli dopo le sontuose recite in azzurro; la sensazione è che il Sassuolo non si accontenterà dell’offerta della Juventus e assisterà compiaciuto a distanza all’asta internazionale per il suo gioiello. Serviranno più di 30 milioni…

Inter su Kovacic

Altro cavallo di ritorno all’Inter dopo Alex Cordaz? Secondo il Corriere dello Sport il club nerazzurro potrebbe riportare all’ovile Mateo Kovacic, centrocampista di Croazia e Chelsea campione d’Europa. L’ex Inter potrebbe rientrare come contropartita tecnica nel giro per Hakimi, che piace assai ai Blues. In alternativa, sempre dalla Premier, l’Inter sonda il terreno per van de Beek, ridimensionato dopo i chiaroscuri al Manchester United.

La nostra opinione: Se dovessimo scegliere, nel contesto di un giochino di fantamercato, on avremmo dubbia fiondarci su van de Beek lasciando perdere l’ex ragazzo prodigio croato. Tecnicamente è un’operazione che ci convince di più, anche se su quel versante il nodo è rappresentato dall’ingaggio.

Juve su Vlahovic

Juve-Vlahovic, la pista si accende! Lo riporta Tuttosport questa mattina, secondo cui la dirigenza bianconera potrebbe fare un tentativo per portare a Vinovo il gioiello della Viola valutato 60 milioni dal patron Commisso. C’è però un’ingente concorrenza da sbaragliare, perché l’attaccante piace alle big italiane ma ha riscontri anche in Premier e Bundesliga.

La nostra opinione: Ore turbolente a Firenze dopo la separazione burrascosa e repentina da Gattuso, che a Commisso aveva subito chiesto di blindare l’attaccante croato. Ora può succedere di tutto e la Juventus è una seria pretendente…

