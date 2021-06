Stefan Radu resta alla Lazio. L'avventura in biancoceleste del difensore rumeno sembrava al capolinea dopo tredici stagioni e mezzo, con Simone Inzaghi pronto a portarsi un fedelissimo nella sua nuova esperienza sulla panchina dell'Inter. Un uomo esperto per la difesa, utile per far rifiatare i titolari. Ma la società romana ha deciso di non privarsi della sua bandiera e ha proposto al 35enne un biennale, per rinnovare il contratto in scadenza. Radu è già il giocatore più presente nella storia del club con 402 gare ufficiali, ma il suo bottino è destinato a salire ancora.

