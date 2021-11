sembra ormai inevitabile. Una separazione dolorosa, certo, ma il cui impatto potrebbe anche non risultare così mortifero: per un Kessié destinato a lasciare Milanello c’è infatto uno scalpitante Tommaso Pobega in procinto di effettuare il percorso opposto. Alla luce del rapporto inversamente proporzionale tra le richieste avanzate dell’entourage di Franck Kessié e le prestazioni sul rettangolo di gioco la separazione tra il “Presidente” e il Milan. Una separazione dolorosa, certo, ma il cui impatto potrebbe anche non risultare così mortifero: per un Kessié destinato a lasciare Milanellon procinto di effettuare il percorso opposto.

Momento d’oro

Col senno di poi la scelta di preferire il Toro al Cagliari quest’estate si è rivelata lungimirante per il triestino classe 1999: sotto l’egida di mister Juric l’ex Spezia ha compiuto un ulteriore salto di qualità, forse quello definitivo, ritagliandosi un posto al sole al fianco di Lukic da mezzala sinistra nel 3-4-1-2 modellato dal tecnico serbo. Nove presenze, due gol, un assist e tanta sostanza in mezzo al campo a certificare una crescita suggellata dalla convocazione in Nazionale maggiore per i cruciali impegni contro Svizzera e Irlanda del Nord.

"Pobega si merita la convocazione in Nazionale, con il Torino sta facendo molto bene" (Roberto Mancini)

Heatmap di Pobega, prove tecniche da tuttocampista

Futuro in rossonero

Un futuro già scritto, praticamente: Pobega finirà la stagione con la maglia granata – dove è stato “parcheggiato” in prestito secco dalla casa madre – per poi presentarsi agli ordini di mister Stefano Pioli a partire dal prossimo ritiro estivo. I tifosi rossoneri sognano già la coppia made in Italy Tonali-Pobega, un binomio sulla carta complementare: l’uno più metronomo davanti alla difesa, l’altro più votato all’inserimento offensivo. Con Ismael Bennacer, ça va sans dire, “terzo titolare” in mezzo al campo. C’è vita oltre il “Presidente”, insomma…

La traiettoria di Pobega (Tranfermarkt)

STAGIONE SQUADRA GOL/ASSIST 2018/2019 TERNANA 3/3 2019/2020 PORDENONE 6/4 2020/2021 SPEZIA 6/3 2021/2022 TORINO 2/1

