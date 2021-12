Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Udinese, Paco Jemez per il post Gotti

L'esonero di Luca Gotti è notizia fresca e per il momento l'Udinese manda il vice Cioffi a guidare la squadra contro il Milan. Per la successione la margherita dei nomi si sta sfogliando e il nome dello spagnolo sembra essere quello più papabile in queste ore.

La nostra opinione - Già l'esonero di Gotti lascia perplessi. L'Udinese non gioca un calcio sfavillante e la sconfitta per 3-1 con l'Empoli è pesante, ma la squadra si trova comunque a +6 sulla zona retrocessione e l'allenatore ha dimostrato in passato di saper lavorare bene con il materiale a disposizione. Paco Jemez sarebbe un mezzo salto nel buio, un po' come fatto con Julio Velzaquez nel 2018. Allora l'esperienza non fu esaltante e durò appena 12 partite. Jemez, ex allenatore del Rayo Vallecano, fu alla guida anche del Granada dei Pozzo nel 2016. Sarebbe una bella scommessa e con una discreta dose di rischio.

Il Torino torna alla carica per Joao Pedro

La società granata e il Cagliari si sono parlate ai margini della sfida di campionato dell'ultimo turno e tra gli altri discorsi, quello più succulento in chiave mercato riguarda il passaggio dell'italo-brasiliano alla squadra piemontese.

La nostra opinione - Joao Pedro fa gola a tanti e il Torino sembra essere in cima alla lista delle pretendenti. Ai granata farebbe comodo eccome, ma il giocatore dovrebbe comunque restare in Sardegna fino a giugno. Difficile per lui abbandonare una nave che gli ha dato molto e che ora imbarca acqua. Se il Cagliari dovesse essere retrocesso la separazione sarebbe inevitabile, visto il livello raggiunto dal classe '92 e allora sì che il Toro andrebbe seriamente alla carica. Giusto cominciare a muoversi, perchè il prezzo non sarà basso e contropartite tecniche come Izzo e Rincon potrebbero giocare la loro parte.

Roma, Mou chiede Aarons

Josè Mourinho chiede rinforzi e guarda in Premier, in casa Norwich: l'obiettivo è Max Aarons, terzino destro di 21 anni di origini giamaicane.

La nostra opinione - Aarons è un vecchio pallino di Josè Mourinho, che aveva messo gli occhi sul talentuoso giocatore del Norwich già ai tempi del Tottenham. Veloce e tecnico oltre che giovane, caratteristiche che però complicano di molto i sogni giallorossi. La Roma lo vorrebbe già a gennaio, ma il problema è che Manchester United, Everton e il Tottenham di Conte hanno messo gli occhi su di lui. Difficile competere a livello economico con queste società. Il Norwich, in ogni caso, chiede 30 milioni. Dura.

