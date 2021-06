Era la stagione 1986-87 quando Zdenek Zeman si apprestava a guidare, per la prima volta, la squadra che più di tutte lo trasformò in una vera e propria icona del calcio: il Foggia. Oggi, nel mese di giugno 2021, a 74 anni, il tecnico boemo si appresta a sedersi per la quarta volta sulla panchina del "Pino Zaccheria". Sabato 26, infatti, l'incontro con la società ora nelle mani della presidentessa Maria Assunta Pintus, che sulla sua scrivania ha pronto un contratto annuale, con lo scopo di riportare i Diavoletti in Serie B