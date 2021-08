Tammy Abraham nelle prossime ore diventerà un giocatore giallorosso. Nel giorno in cui Edin Dzeko è diventato ufficialmente il nuovo centravanti dell’Inter al posto di Romelu Lukaku, la Roma mette le mani sul nuovo bomber, accontentando José Mourinho e soprattutto lanciando un segnale forte a una piazza un po’ in subbuglio dopo una campagna acquisti finora un po’ sonnachiosa.nelle prossime ore diventerà un giocatore giallorosso.

La missione londinese del gm Tiago Pinto è andata a buon fine e il dirigente portoghese ha strappato il sì del ragazzo, conteso anche dall’Arsenal, e che – secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio – domenica alle 13:00 si imbarcherà per la Capitale per sottoporsi alle visite mediche nel pomeriggio e iniziare la sua avventura in Serie A. Abraham diventerà il calciatore più pagato della storia della Roma e sarà il nuovo numero 9 giallorosso.

Tammy Abraham posa con la Champions League vinta col Chelsea, Getty Images Credit Foto Getty Images

I dettagli dell’affare dell’estate in Serie A

Abraham era la prima scelta di Tiago Pinto e della dirigenza giallorossa, che ha dovuto corteggiare per tre giorni il ragazzo che alla fine si è convinto ad accettare il trasferimento in Italia, alla corte di un top manager come José Mourinho. Abraham si trasferirà in giallorosso a titolo definitivo per 40 milioni più bonus, che potrebbero far schizzare la valutazione fino a un totale di 45 milioni di euro. Nel contratto è stata anche inserita una clausola di recompra a favore del Chelsea che potrà riportare il giocatore a Londra per 80 milioni. La clausola però sarà attivata solamente dall'inizio della seconda stagione in giallorosso (dal 30 giugno 2023) e non sarà valida durante la prossima sessione estiva del calciomercato. Abraham firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione.

