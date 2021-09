"Penso che questo sia stato il mercato più difficile del calcio recente, ma abbiamo portato il miglior allenatore del mondo a Roma, abbiamo una squadra più forte e abbiamo sistemato più di 30 giocatori. Che voto mi do? Se considero che tante persone dicevano che non facevo mercato mi do un 8. Se penso a quanto è stato difficile forse anche di più. Se penso che posso migliorare, il voto che do a me stesso è 7,5". Così Tiago Pinto, general manager della Roma, commenta in conferenza stampa la fine della sessione estiva di calciomercato che ha visto la Roma tra le società più attive.

Sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

"Non è un problema. Pellegrini vuole rinnovare e la Roma vuole farlo firmare. Nessun problema".

Sugli obiettivi stagionali

"La mia visione non è lo scudetto, ma lavorare ogni giorno per avvicinare la distanza tra la Roma e il successo. Abbiamo parlato di tempo, ma non è una scusa per non vincere a partire dal Sassuolo. Abbiamo il miglior allenatore del mondo, una squadra più forte dell'anno scorso e cambiato la struttura della squadra. Io non posso pensare a maggio se siamo a settembre. Entrare in Champions League è il principale obiettivo, è per questo che siamo qui".

Sui rimpianti

"Credo che il rimpianto vero per me sia stato quello degli esuberi: abbiamo lavorato molto per portare offerte degne che rispettassero i calciatori. Alla fine è una situazione che non mi piace".

Sul rapporto con Mourinho

"Io sono orgoglioso di aver portato qua Mourinho. Ogni giorno è un orgoglio. Io sono portoghese e ho 36 anni, quindi potete immaginare. Per ogni portoghese Mourinho è stratosferico. Io approfitto ogni giorno per imparare da lui. Viene dai migliori club del mondo e ha vinto 25 titoli. Siamo riusciti a lavorare insieme anche prima di iniziare la stagione".

Su Villar

"Lui è un calciatore della Roma, deve approfittare dell'opportunità di lavorare con Mourinho per diventare più importante di quello che è".

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55