Lautaro Martinez ha messo la firma sul suo nuovo contratto: ha messo la firma sul suo nuovo contratto: sarà nerazzurro fino al 2026 , ma nella nota che certifica l'ufficialità del suo nuovo accordo non si menziona quanto percepirà l'argentino.

Secondo le ricostruzioni più attendibili Lautaro guadagnerà 6 milioni di euro netti (11,1 milioni di euro lordi). Si tratta di una cifra più di due volte superiore rispetto ai 2,5 milioni di euro dell’accordo precedente (4,63 milioni di euro lordi circa).

Questo fa di Martinez uno dei 10 calciatori più pagati in Italia? No, perché stando alle stime pubblicate da "Gazzetta dello Sport" a inizio anno, ricalcolati al netto da "Calcio e Finanza", i suoi 6 milioni netti a stagione non entrano nella Top 10, che vede in testa il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, con 8 milioni, seguito da Christian Eriksen (al momento ai box dopo il malanno accusato in Nazionale agli Europei). Terzo gradino del podio per Paulo Dybala, che sta ancora trovando l'accordo per il suo rinnovo di contratto. Ibrahimovic è il primo dei calciatori del Milan, con 7 milioni, mentre il resto della Top 10 è monopolizzata da altri calciatori della Juventus e dall'ex bianconero - oggi interista - Arturo Vidal. Lautaro, con i suoi 6 milioni, rimane appena fuori dalla lista, appaiando in undicesima piazza Alex Sandro e Kalidou Koulibaly.

Gli stipendi netti più alti in Serie A (fonte: Calcio e Finanza)

1. Matthijs de Ligt Juventus 8 milioni netti 2. Christian Eriksen Inter 7,5 3. Paulo Dybala Juventus 7,3 4. Aaron Ramsey Juventus 7 4. Adrien Rabiot Juventus 7 4. Zlatan Ibrahimovic Milan 7 4. Alexis Sanchez Inter 7 8. Arturo Vidal Inter 6,5 8. Wojciech Szczęsny Juventus 6,5 8. Leonardo Bonucci Juventus 6,5 11. Lautaro Martinez Inter 6 11. Alex Sandro Juventus 6 11. Kalidou Koulibaly Napoli 6

