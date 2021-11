Ci siamo! Manca solo l'ufficialità del passaggio dial Tottenham in sostituzione di Nuno Espírito Santo esonerato nella mattinata dal club londinese che non ha preso molto bene il ko interno contro il Manchester United nell'ultima giornata di campionato.ha convinto i suoi a prendere Conte e l'ex tecnico di Juventus e Inter è già arrivato a Londra per discutere dei dettagli e firmare il contratto.