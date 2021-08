Sky Blues mettono sul banco una maxi offerta da 150 milioni di euro e l'attaccante non è sceso in campo (e non era nemmeno in panchina) nel Harry Kane-Manchester City, trattativa apertissima e pronta a decollare. Glimettono sul banco una maxi offerta da 150 milioni di euro e l'attaccante non è sceso in campo (e non era nemmeno in panchina) nel match di apertura di Premier League vinto per 1-0 dagli Spurs proprio ai danni dei Citizens

Intanto, però, il tecnico dei londinesi Nuno Espirito Santo ha inserito l'attaccante della nazionale inglese nella lista di Uefa Conference Legue, che vedrà il Tottenham opposto ai portoghesi del Paços Ferreira, in programma giovedì 10 agosto alle 20.30 all'Estádio da Capital do Móvel. Non inseriti sono stati il difensore Serge Aurier e il centrocampista Tanguy Ndombele.

