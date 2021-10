L'intesa tra il Milan e Franck Kessié per il rinnovo del contratto del centrocampista ivoriano, in scadenza il 30 giugno 2022, è ancora lontana. Nonostante gli incontri e i contatti tra il club rossonero e l'agente del giocatore, la forbica tra richiesta e offerta rimane ancora molto ampia: il Diavolo mette sul piatto un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione, Kessié non vuole scendere sotto gli 8 , facendo leva probabilmente su un'offerta sostanziosa proveniente dall'estero (si parla con insistenza del PSG).

Franck Kessié durante Spezia-Milan - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Un tira e molla dannoso per tutti

Calciomercato 2020-2021 Kessié e un destino alla Donnarumma-Çalhanoglu: PSG in agguato IERI A 17:33

Il tira e molla non è sicuramente gradito al Milan e non sembra giovare nemmeno al giocatore, il cui rendimento in campo in questo primo mese di stagione è stato decisamente al di sotto agli standard cui aveva abituato nell'ultimo anno. Ecco quindi che, secondo Sportmediaset, per evitare di trascinare fino a giugno questa situazione, il Milan starebbe valutando - come ipotesi estrema - la cessione del giocatore già a gennaio durante il mercato di riparazione, in modo da incassare almeno qualche milione ed evitare di vedere partire un altro pilastro della squadra a parametro zero dopo Donnarumma e Calhanoglu. Una soluzione che avrebbe del clamoroso, ma che al momento non può essere scartata.

Pioli: "Rosso Kessie eccessivo. Rigore? L'ha fischiato subito..."

Serie A Kessie, da protagonista a peso: cosa farà il Milan? IERI A 10:55