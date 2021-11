Il sostituto è un nome di un certo spessore, soprattutto per i tifosi del Milan: Andrij Shevchenko . L’ex attaccante dei rossoneri ed ex commissario tecnico dell’Ucrainaper diventare il nuovo allenatore del Grifone. L'annuncio è atteso per le prossime ore, accordo ormai apparecchiato: sbaragliata la concorrenza di Andrea Pirlo secondo radiomercato.