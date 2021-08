Denzel Dumfries, il 25enne nuovo esterno di fascia destra della squadra di Simone Inzaghi. L’olandese, sbarcato a Milano nella serata di giovedì, approda all’Inter a titolo definitivo dal PSV Eindhoven e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 da 2,5 milioni di euro a stagione con i nerazzurri. Prima scelta di Marotta e Ausilio per il ruolo di laterale destro, l’Inter ha investito 12,5 milioni più bonus che potrebbero far salire la quotazione fino a un massimo di 15 milioni di euro. Sabato di ufficialità in casa interista, dopo l’ufficialità l’esordio con gol di Edin Dzeko , la squadra campione d’Italia in tarda serata ha ufficializzato anche l’arrivo di, il 25enne nuovo esterno di fascia destra della squadra di Simone Inzaghi. L’olandese, sbarcato a Milano nella serata di giovedì, approda all’Inter a titolo definitivo dal PSV Eindhoven e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 da 2,5 milioni di euro a stagione con i nerazzurri. Prima scelta di Marotta e Ausilio per il ruolo di laterale destro, l’Inter ha investito 12,5 milioni più bonus che potrebbero far salire la quotazione fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Come cambia l'Inter con Dumfries, l'erede di Hakimi

Intervistato da Inter Tv, a margine del successo contro la Dinamo Kiev, il neoesterno destro nerazzurro ha espresso ha raccontato le sue sensazioni dopo la firma con l'Inter: "È una sensazione bellissima, sono felicisismo di arrivare nella squadra campione d'Italia. è una grandissima opportunità per me, sono davvero contento. Il mio ruolo? Sono ovviamente un esterno a cui piace attaccare, mi trovo bene nella linea a cinque: l'Inter gioca con questo sistema come anche la nazionale olandese, mi sento a mio agio. Ho parlato con Stefan (de Vrij, ndr) più volte, è un mio amico, veniamo dalla stessa città e lo conosco benissimo: è bello essere un suo nuovo compagno di squadra. Spero in una grande stagione, spero di dare il mio contributo per confermare il titolo e per fare una bella Champions League”.

