Inter ha ufficializzato l'acquisto di Hakan Çalhanoglu. Una volta superate le visite mediche, Beneamata dopo aver concluso il proprio rapporto con il Milan (contratto che scadeva il 30 giugno). L'ha ufficializzato l'acquisto di. Una volta superate le visite mediche, svoltesi nella giornata di martedì , il trequartista turco è diventato a tutti gli effetti un calciatore delladopo aver concluso il proprio rapporto con il(contratto che scadeva il 30 giugno). Un colpo a sorpresa , considerando che l'ex Leverkusen stava proprio trattando con i rossoneri per il rinnovo.

Contratto: 3 anni a 5 milioni

Accordo di 3 anni, fino al 2024, a 5 milioni di euro a stagione più 1 di bonus. Rimandata al mittente dunque l'offerta di rinnovo del Milan che non superava i 3 milioni e accettata quella dei cugini nerazzurri. Çalhanoglu avrebbe poi anche un'ozpione per rinnovare per un altro anno alle stesse cifre.

Come Luis Alberto per Simone Inzaghi

Profilo ideale quello di Çalhanoglu all'Inter, gradito certamente anche a Simone Inzaghi che un giocatore di quel tipo lo ha sempre saputo valorizzare: Luis Alberto è l'esempio più lampante. Un fantasista che agisce dietro le punte e che galleggia tra attacco e centrocampo con grande libertà d'azione.

Europeo deludente

Tre partite e tre sconfitte abbastanza nette per la Turchia di Çalhanoglu, che proverà a riprendersi in vista della sua nuova avventura nerazzurra. "Siamo delusi da questo torneo. Dobbiamo imparare dai nostri errori, ma non abbasseremo di certo la testa. Questa è una squadra giovane, ci sono margini di miglioramento".

