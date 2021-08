Kaio Jorge è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus . Lo ha annunciato il Santos attraverso un comunicato apparso sui propri profili social nel quale si comunica che è stato raggiunto l'accordo con i bianconri per il trasferimento immediato dell'attaccante brasiliano classe 2002.

Le cifre dell'operazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sborserà 4 milioni di euro per Kaio Jorge, il cui contratto con il Santos è in scadenza a fine 2021. Un milione e mezzo saranno versati immediatamente nelle casse del Santos, un ulteriore milione e mezzo verrà pagati dai bianconeri in caso di qualificazione alla prossima Champions League e, infine, l'ultimo milion previsto dall'accordo verrà sborsato a seguito del raggiungimento di un determinate numero di presenze dell'attaccante.

Kaio Jorge con la maglia del Santos Credit Foto Getty Images

Il comunicato del Santos

"Il Santos FC e la Juventus hanno siglato un accordo per il trasferimento dell'attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del nostro club e il giocatore verrà liberato subito per andare a giocare in Europa. Il Santos augura buona fortuna all'atleta nella speranza che prosegua nel migliore dei modi la sua strada".

