Messi-Mbappé-Neymar? C'è chi parla di Al-Khelaïfi, però, Mbappé ha detto parametro zero... Verso Madrid. Pronti al tridente delle meraviglie? C'è chi parla di concorrenza sleale , chi di squadra di figurine, ma i tifosi del PSG si sfregano le mani sognando quella Champions che sta diventando ormai un'ossessione. Non è detto, però, che questo tridente vedrà mai la luce in partite ufficiali. Intanto Messi lo si vedrà solo a settembre, perché gli manca la preparazione ma, soprattutto, Mbappé non ha confermato la sua permanenza al PSG. Nonostante l'ultimatum di, però, Mbappé ha detto di no all'offerta di rinnovo proposta di Leonardo ed è sicuro di partire al termine della prossima stagione a... Verso Madrid.

Ma Mbappé potrebbe partire già in questo mese di agosto. È pazzo? Con Messi si può vincere la Champions? Con l'arrivo dell'argentino, Mbappé non sarebbe più la super star e, anche per questioni di sponsor, il francese vuole tutta la scena per sé. Era già riuscito ad oscurare (parzialmente) Neymar, ma con Messi sarebbe sicuramente più dura. E Mbappé, quindi, sta pensando di lasciare già il PSG. Con il Real pronto ad accoglierlo subito, anche dovendo spendere una certa cifra per averlo immediatamente. Nel 2022 lo avrebbe gratis, ma Florentino Perez sarebbe disposto a pagare 120 milioni (cifra altissima per un giocatore che ha un contratto di un solo anno). AS conferma, il Real attende notizie da Mbappé e dal PSG.

E quando arriveranno queste notizie? Secondo la stampa francese, infatti, Mbappé ha tempo fino a lunedì 16 agosto per dare una risposta definitiva sulla sua permanenza o meno al PSG (con risposta anche per il rinnovo di contratto). In caso venisse confermato il no, c'è l'invito a portare un'offerta da 150 milioni. Il Real per ora ne mette sul piatto 120.

