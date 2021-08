Milan puntava a rimpolpare anche il settore della trequarti. C'era un doppio nome sul taccuino di Maldini e Massara ma, in poche ore, i dirigenti rossoneri hanno ricevuto un doppio no. Prima quello del Brest per il giovane Romain Faivre, poi quello dell'Atalanta per Aleksey Miranchuk, nome che si è fatto avanti dopo le barricate erette dal Brest. Ma anche gli orobici hanno rispedito al mittente ogni genere di offerta (il vecchio amore Samu Castillejo nonostante le offerte di Sampdoria, Real Sociedad e Getafe per lui. Dopo l'ufficialità di Bakayoko , ilpuntava a rimpolpare anche il settore della trequarti. C'era un doppio nome sul taccuino di Maldini e Massara ma, in poche ore, i dirigenti rossoneri hanno ricevuto un doppio no. Prima quello del Brest per il giovane, poi quello dell'Atalanta per, nome che si è fatto avanti dopo le barricate erette dal Brest. Ma anche glihanno rispedito al mittente ogni genere di offerta (il vecchio amore Sabitzer ha firmato oggi col Bayern ). Resta quindi probabile la permanenza dinonostante le offerte di Sampdoria, Real Sociedad e Getafe per lui.

Faivre? Servivano 15 milioni e il Brest l'ha voluto punire

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Il Milan voleva investire sui giovani in questa sessione di mercato e il grande nome di queste ultime settimane era quello di Romain Faivre. Il classe '98, trequartista del Brest, faceva gola a Maldini e soci, ma il club bretone ha sparato una richiesta da 15-17 milioni per il 23enne. Tra cartellino e bonus, però, il Milan arrivava a 10 e il Brest ha detto di no all'offerta dei rossoneri, togliendo dal mercato il giocatore. Questo anche per “punire” lo stesso Faivre che, prima del match contro lo Strasburgo, non si era presentato all'ultimo allenamento il giorno prima del match.

Romain Faivre in azione con la maglia del Brest - Ligue 1 2021-22 Credit Foto Getty Images

Miranchuk? No dell'Atalanta, era troppo tardi

Dopo il no del Brest, il Milan si è tuffato subito su Miranchuk dell'Atalanta offrendo 10 milioni più bonus. I bergamaschi non erano prevenuti e, alzando l'offerta, avrebbero anche potuto dire sì ai rossoneri. I tempi tecnici per l'operazione, però, sono strettissimi e l'Atalanta non avrebbe avuto poi il tempo di sostituire il trequartista russo. Ecco che anche per il classe '95 è arrivato un no.

La Juve guarda ai giovani: c'è Ihattaren. Bakayoko torna al Milan

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55